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25 Mart 2020, Çarşamba
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Gustavo oğluyla idman yapıyor

Gustavo oğluyla idman yapıyor

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu , evinde oğlu Augusto ile idman yapıyor. Corona virüsünden ötürü maçlarının tehir edilmesi ve futbolcuların evlerinden çıkmaması istenmesi üzerine idmanlarını evinde yapmaya çalışan Gustavo Campanharo, bunları da zaman zaman sosyal paylaşım sitesindeki hesabından takipçilerine duyuruyor.

Dün, " Türkiye" çağrısı yapan ve herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen , bugün de 5 yaşındaki oğlu Augusto Vober Campanharo ile gerçekleştirdiği antrenman videosu paylaştı.

Oğlu ile birlikte top çalışması yaptığı anları kayıt altına alan Gustavo Campanharo, hem eğleniyor hem oğluna futbolu öğretiyor.

  1. 25.03.2020
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