Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evde Kal" çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte "Evde Kal" çağrısında bulundu.
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, şu mesajı gönderdi:
"Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."
- 25.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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