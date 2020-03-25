Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Denizlispor Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

: Evde kal, sporla kal

Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

'ın "Evde Kal" çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor , çocukları ile birlikte "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Yerlikaya, şu mesajı gönderdi:
"Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."

  1. 25.03.2020
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