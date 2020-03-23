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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Kayserispor Kayserispor'da izinler uzatıldı!

'da tedbir izinleri uzatıldı!

Kayserispor'da corona virüsü tedbir izinleri uzatıldı!

ekiplerinden Hes Kablo 'da yeni tip salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbolculara verilen iznin süresi uzatıldı.

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası futbolculara verilen izin uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, lige süresiz ara verilmesinin ardından takıma 19 Mart Perşembe gününden 24 Mart Salı gününe kadar izin verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Değerli basın mensuplarımız, takımımızın yarın toplanması ertelenmiştir. Yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

  1. 23.03.2020
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