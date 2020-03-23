Kayserispor'da corona virüsü tedbir izinleri uzatıldı!
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbolculara verilen iznin süresi uzatıldı.
Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası futbolculara verilen izin uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, lige süresiz ara verilmesinin ardından takıma 19 Mart Perşembe gününden 24 Mart Salı gününe kadar izin verildiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Değerli basın mensuplarımız, takımımızın yarın toplanması ertelenmiştir. Yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
- 23.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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