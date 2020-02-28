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28 Şubat 2020, Cuma
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Kayserispor'da kapılar kapandı

Kayserispor'da kapılar kapandı

Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden , 24.haftada oynayacağı maçı hazırlıklarını teknik direktör nezaretinde basına ve taraftara kapalı olarak sürdürüyor.

, ligin 24.haftasında kendi evinde oynayacağı A.Ş maçı hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak sürdürüyor.

Kadir Has Tesislerinde Hırvat teknik adam yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından yapılan pas, istasyon ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile antrenman sona erdi. Kaleciler Silviu Lung, İsmail Çipe, ve Doğan Alemdar kaleci antrenörü Boban Bojkovic yönetiminde çalıştı. Sakatlığını atlatan Ömer Uzun ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

  1. 28.02.2020
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