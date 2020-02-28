Kayserispor'da kapılar kapandı
Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, 24.haftada oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde basına ve taraftara kapalı olarak sürdürüyor.
Kadir Has Tesislerinde Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından yapılan pas, istasyon ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile antrenman sona erdi. Kaleciler Silviu Lung, İsmail Çipe, Eray İşcan ve Doğan Alemdar kaleci antrenörü Boban Bojkovic yönetiminde çalıştı. Sakatlığını atlatan Ömer Uzun ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Hes Kablo Kayserispor, Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 28.02.2020
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forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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