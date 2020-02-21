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28 Şubat 2020, Cuma
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Kayseri’de 2 final

Kayseri’de 2 final

’den 3 puanla dönen Kayseri, evinde üst üste ve ’yle finale çıkacak.

Ligde üst üste ve 'yi ağırlayacak olan , bu maçları kazanarak kümede kalma yarışından kopmamak istiyor. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Bu iki maça da 3 puan parolasıyla çıkacağız. Kaybetme şansımız yok" dedi. Öte yandan Başkan Berna Gözbaşı, futbolcuların eşleriyle kahvaltıda buluştu. Başkan Gözbaşı çektirdiği fotoğrafı, "Hepsi pırıl pırıl, hepsi eşleri kadar Kayserispor'un da aşığı" yorumu ile paylaştı.
  1. 21.2.2020
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