Kayseri’de 2 final
Denizli’den 3 puanla dönen Kayseri, evinde üst üste Konya ve Göztepe’yle finale çıkacak.
- 21.2.2020
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Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Kayseri’de 2 final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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