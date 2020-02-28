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28 Şubat 2020, Cuma
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'da sevinci

Kayserispor'da Alpay Çelebi sevinci

Hes Kablo 'un genç stoperi takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Ligin ilk maçında Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve başarılı bir operasyon geçiren Alpay Çelebi yeniden forma giymek için gün sayıyor.

Sezon başında 'tan kiralık olarak transfer edilen genç stoper sezon başında geçirdiği ağır sakatlığı kısa sürede atlattı. 20 yaşındaki futbolcu takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel programlara tabi tutuluyor. Alpay Çelebi'nin durumuna göre ligin son haftalarında yeniden forma giyebileceği öğrenildi.

Durumu her geçen gün iyiye giden Alpay'ın çalışmalardaki istekli ve hırslı olması gözlerden kaçmazken, genç oyuncunun gelecek sezona şimdiden daha iyi ve güçlü girmesi bekleniyor.

  1. 28.02.2020
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