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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'dan ilginç istatistik! Ligin en çok...

Kayserispor'dan ilginç istatistik! Ligin en çok...

2019-2020 sezonunda 21.hafta geride kalırken , ligin en kötü averajına sahip, en çok gol yiyen takımı oldu. Kalesinde 54 gol gören sarı-kırmızılılar buna karşılık sadece 21 gol bulabildi.

'de oynadığı 21 maçta 2 galibiyet 6 beraberlik 13 yenilgi elde ederek topladığı 12 puanla son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, 21 gol atarken kalesinde ise 54 gol gördü. Ligin en çok gol yiyen takımı olan -33 averaja sahip. Kayserispor, bu sezon 'dan 6 gol, 'dan 5 gol yerken , , , , ve maçlarında da kalesinde 4'er gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor'dan sonra ligde en çok gol yiyen takımlar (46 gol) ve (39 gol) görülüyor.

  1. 10.02.2020
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