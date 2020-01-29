Diego Angelo Kayserispor'a yakın
Stoper arayışında olan Galatasaray ve Sivasspor'un gündemine Antalyaspor'dan ayrılan deneyimli futbolcu Diego Angelo gelmişti. Brezilyalı futbolcunun Kayserispor'la anlaşma sağladığı ifade edildi.
Antalyaspor'un ikinci yarı kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Angelo, Galatasaray ve lider Demir Grup Sivasspor'un gündemindeydi.
Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar ve kırmızı-beyazlı ekip oyuncu için henüz resmi teklifi iletmedi. Bu arada yine bir Süper Lig ekibi olan Kayserispor da deneyimli futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki oyuncuyu kısa süre içerisinde Kayseri'ye getireceği öğrenildi.
Ülkemizde Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giyen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu futbolcu sezonun ilk yarısında 15 maçta kırmızı beyazlı formayı giyerken 2 gol ile 2 asist kaydetti.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 15:28
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Diego Angelo Kayserispor'a yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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