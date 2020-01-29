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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'a yakın

Diego Angelo Kayserispor'a yakın

Stoper arayışında olan ve 'un gündemine 'dan ayrılan deneyimli futbolcu gelmişti. Brezilyalı futbolcunun 'la anlaşma sağladığı ifade edildi.

'un ikinci yarı kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı futbolcu , ve lider Demir Grup 'un gündemindeydi.

Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar ve kırmızı-beyazlı ekip oyuncu için henüz resmi teklifi iletmedi. Bu arada yine bir ekibi olan da deneyimli futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki oyuncuyu kısa süre içerisinde Kayseri'ye getireceği öğrenildi.

Ülkemizde Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giyen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu futbolcu sezonun ilk yarısında 15 maçta kırmızı beyazlı formayı giyerken 2 gol ile 2 asist kaydetti.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 15:28
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