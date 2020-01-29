Diego Angelo Kayserispor'a yakın

Antalyaspor'un ikinci yarı kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Angelo, Galatasaray ve lider Demir Grup Sivasspor'un gündemindeydi.

Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar ve kırmızı-beyazlı ekip oyuncu için henüz resmi teklifi iletmedi. Bu arada yine bir Süper Lig ekibi olan Kayserispor da deneyimli futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki oyuncuyu kısa süre içerisinde Kayseri'ye getireceği öğrenildi.

Ülkemizde Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giyen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu futbolcu sezonun ilk yarısında 15 maçta kırmızı beyazlı formayı giyerken 2 gol ile 2 asist kaydetti.