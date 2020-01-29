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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'yu etti

Kayserispor Diego Angelo'yu transfer etti

Ara çalışmalarına devam eden Hes Kablo , 'dan forma giyen Brezilyalı futbolcu 'yu transfer etti.

'de 11 puanla 18'inci sırada yer alan devre arası döneminde son takviyeyi savunma hattına yaptı. Sarı kırmızılı takım, ligin ilk yarısında forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu De Oliveira ile sezon sonuna kadar anlaştı. Stoper ve ön libero mevkiinde oynayan futbolcu için yarın imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

  1. 29.01.2020
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