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10 Şubat 2020, Pazartesi
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hazırlıklara ara vermeden başladı

Kayserispor hazırlıklara ara vermeden başladı

takımlarından Hes Kablo , ligin 22'nci haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızı futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

takımlarından Hes Kablo , ligin 22'nci haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Ligin 21'inci haftasında dün sahasında Fraport TAV ile karşılaşan ve müsabakadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Kayserispor, ara vermeden Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı. Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Hırvat teknik adam nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

  1. 10.02.2020
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