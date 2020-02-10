Kayserispor hazırlıklara ara vermeden başladı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, ligin 22'nci haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Ligin 21'inci haftasında dün sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Kayserispor, ara vermeden Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı. Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Hırvat teknik adam Robert Prosinecki nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.