Kayseri’den çifte imza
Ara transferde imza şov yapan Kayserispor, iki ismi daha renkleine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Denizli'den ayrılan stoper Cristian Sapunaru (35) ile 1,5 yıllık ve G.Saray'ın sol beki Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
Ara transferde imza şov yapan Kayserispor, iki ismi daha renkleine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Denizli'den ayrılan stoper Cristian Sapunaru (35) ile 1,5 yıllık ve G.Saray'ın sol beki Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı. 2017-2019 arasında Kayseri'de oynayan Rumen oyuncu, 84 numaralı formayı giyecek. Emre ise 3 numarayı sırtına geçirecek.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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