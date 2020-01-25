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25 Ocak 2020, Cumartesi
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’den çifte imza

Ara transferde imza şov yapan , iki ismi daha renkleine bağladı. Sarı-kırmızılılar, 'den ayrılan stoper (35) ile 1,5 yıllık ve G.Saray'ın sol beki Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Ara transferde imza şov yapan , iki ismi daha renkleine bağladı. Sarı-kırmızılılar, 'den ayrılan stoper (35) ile 1,5 yıllık ve G.Saray'ın sol beki Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı. 2017-2019 arasında 'de oynayan Rumen oyuncu, 84 numaralı formayı giyecek. Emre ise 3 numarayı sırtına geçirecek.

  1. 25.1.2020
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