Ara transferde imza şov yapan Kayserispor, iki ismi daha renkleine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Denizli'den ayrılan stoper Cristian Sapunaru (35) ile 1,5 yıllık ve G.Saray'ın sol beki Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı. 2017-2019 arasında Kayseri'de oynayan Rumen oyuncu, 84 numaralı formayı giyecek. Emre ise 3 numarayı sırtına geçirecek.