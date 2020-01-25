MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-1 Ankaragücü

Kayserispor ve Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Kayserispor'dan Mensah ve Ankaragücü'nden Alihan Kubalas'ın golleriyle 1-1 sona erdi.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah, takımının ve kendisinin maçtaki tek golünü kaydetti.

Kayserispor ise 68. dakikada Pinto'nun asistinde Alihan'ın golüyle skoru eşitledi.

ANKARAGÜCÜ KIZARDI

Öte yandan Ankaragücü'nde Cebrail Karayel, 17 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart ile cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ev sahibi Kayserispor, 11 puanla ligin son sırasında yer alırken, Ankaragücü, 13 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.