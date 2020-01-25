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25 Ocak 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 1-1 Ankaragücü

MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-1 Ankaragücü

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde ve Ankaragücü, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarında bulunan iki ekibin maçından galibiyet çıkmadı. Kayserispor, 23. dakikada 'ın golüyle öne geçerken, 68. dakikada Ankaragücü, ile cevabı verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı! İşte detaylar...

ve Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Kayserispor'dan Mensah ve Ankaragücü'nden 'ın golleriyle 1-1 sona erdi.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Kayserispor'un yıldız ismi , takımının ve kendisinin maçtaki tek golünü kaydetti.

Kayserispor ise 68. dakikada Pinto'nun asistinde Alihan'ın golüyle skoru eşitledi.

ANKARAGÜCÜ KIZARDI

Öte yandan Ankaragücü'nde Cebrail Karayel, 17 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart ile cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ev sahibi Kayserispor, 11 puanla ligin son sırasında yer alırken, Ankaragücü, 13 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 16:29
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