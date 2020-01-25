MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-1 Ankaragücü
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Ankaragücü, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarında bulunan iki ekibin maçından galibiyet çıkmadı. Kayserispor, 23. dakikada Bernard Mensah'ın golüyle öne geçerken, 68. dakikada Ankaragücü, Alihan Kubalas ile cevabı verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı! İşte detaylar...
Kayserispor ve Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Kayserispor'dan Mensah ve Ankaragücü'nden Alihan Kubalas'ın golleriyle 1-1 sona erdi.
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah, takımının ve kendisinin maçtaki tek golünü kaydetti.
Kayserispor ise 68. dakikada Pinto'nun asistinde Alihan'ın golüyle skoru eşitledi.
ANKARAGÜCÜ KIZARDI
Öte yandan Ankaragücü'nde Cebrail Karayel, 17 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart ile cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla ev sahibi Kayserispor, 11 puanla ligin son sırasında yer alırken, Ankaragücü, 13 puanla 17. sırada kendine yer buldu.
Kayserispor, gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 16:29
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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