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24 Ocak 2020, Cuma
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idmana çıktı

Taşdemir idmana çıktı

'un 'dan kiraladığı 24 yaşındaki milli sol bek , dun ilk antrenmanına cıktı. Cimbom ile kontratını 2020- 21'e kadar uzatan genc futbolcunun, yarın oynanacak Ankaragucu macında forma giymesi bekleniyor.

'un 'dan kiraladığı 24 yaşındaki milli sol bek , dun ilk antrenmanına cıktı. Cimbom ile kontratını 2020- 21'e kadar uzatan genc futbolcunun, yarın oynanacak Ankaragucu macında forma giymesi bekleniyor.

  1. 24.1.2020
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