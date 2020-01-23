Kayserispor'un efsane isimlerinden Cangele şehre geldi
Kayserispor’un eski futbolcusu Franco Dario Cangele, başkan Berna Gözbaşı’nın daveti üzerine Kayseri’ye geldi. Arjantinli eski futbolcu Ankaragücü maçını tribünden takip edecek.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynayacağı Ankaragücü maçında eski futbolcusu Cangele'yi misafir edecek.
2007-2013 yılları arasında Kayserispor formasını giyen Arjantinli Cangele, bugün Kayseri'ye geldi. Ankaragücü maçını tribünden takip edecek olan Franco Dario Cangele, taraftar ile hasret giderecek.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kayserispor'un efsane isimlerinden Cangele şehre geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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