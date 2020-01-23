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23 Ocak 2020, Perşembe
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'un efsane isimlerinden Cangele şehre geldi

Kayserispor'un efsane isimlerinden Cangele şehre geldi

’un eski futbolcusu , başkan Berna Gözbaşı’nın daveti üzerine Kayseri’ye geldi. Arjantinli eski futbolcu Ankaragücü maçını tribünden takip edecek.

ekiplerinden Hes Kablo , Cumartesi günü Stadı'nda oynayacağı Ankaragücü maçında eski futbolcusu Cangele'yi misafir edecek.

2007-2013 yılları arasında Kayserispor formasını giyen Arjantinli Cangele, bugün Kayseri'ye geldi. Ankaragücü maçını tribünden takip edecek olan , taraftar ile hasret giderecek.

  1. 23.01.2020
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