Kayserispor'a yeni stoper

Hes Kablo Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Ömer Memiş profesyonel oldu.

2003 yılında Trabzonspor alt yapısında futbola başlayan ve ardından 1461 Trabzonspor takımlarından forma giyen Ömer, 2019 yılında Hes Kablo Kayserispor bünyesinde. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan savunma futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı.