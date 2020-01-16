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16 Ocak 2020, Perşembe
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Kayserispor'a yeni stoper

Kayserispor'a yeni stoper

alt yapısında sezon başında 1461 ’dan transfer olan 2001 doğumlu stoper profesyonel olarak 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki profesyonel oldu.
2003 yılında alt yapısında futbola başlayan ve ardından 1461 Trabzonspor takımlarından forma giyen Ömer, 2019 yılında Hes Kablo Kayserispor bünyesinde. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan savunma futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı.

  1. 16.01.2020
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