Kayserispor'a yeni stoper
Hes Kablo Kayserispor alt yapısında sezon başında 1461 Trabzonspor’dan transfer olan 2001 doğumlu stoper Ömer Memiş profesyonel olarak 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Hes Kablo Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Ömer Memiş profesyonel oldu.
2003 yılında Trabzonspor alt yapısında futbola başlayan ve ardından 1461 Trabzonspor takımlarından forma giyen Ömer, 2019 yılında Hes Kablo Kayserispor bünyesinde. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan savunma futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı.
- 16.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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