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Kayserispor 0 - 0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadir Has Şehir Stadı'nda Kayserispor'un konuğu oldu. ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede iki ekip de birbirlerine üstünlük kuramayınca maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Giriş: 14.01.2020 11:03 Güncelleme: 14.01.2020 22:32

2020'deki ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Kayserispor'un konuğu oldu.

Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan ve ATV ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede Bahattin Şimşek düdük çaldı.

Saat 20.30'da başlayan karşılaşmada iki ekip de birbirine üstünlük kuramazken maçta yakaladıkları az sayıdaki pozisyonları gole çeviremediler ve mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından, sarı lacivertli ekip rövanş maçı için İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmüş oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

PROSINECKI'NİN İLK RESMİ MAÇI

Bu maçta Fenerbahçe'yi evinde ağırlayan Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkmış oldu.

MAÇ ÖNCESİ YANAL'DAN KÖTÜ HABER

Karşılaşma öncesi sarı lacivertli ekibe tatsız bir haber geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç öncesi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kayserispor maçında takımının başında yer alamadı.

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