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12 Ocak 2020, Pazar
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coştu bir kere

Kayseri coştu bir kere

'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan , dün iki isimle daha anlaştı.

'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan , dün iki isimle daha anlaştı. Daha önce Enver Cenk Şahin ve Mesanovic'le el sıkışan sarı-kırmızılılar, Mario Situm ile David Simao'yu da kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Situm, bu sezon 'te 13 maçta 2 asistle oynarken, 30 yaşındaki Simao ise AEK'da 4 karşılaşmada 189 dakika süre aldı.
  1. 12.1.2020
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