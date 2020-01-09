Kayserispor Galatasaray'dan 2 futbolcunun peşinde!
Ligde 2. yarıda kurtuluşu savaşı verecek olan sonuncu sıradaki Kayserispor, transferde gaza bastı. Sezon başında kaleci İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı istiyor.
Ligde 2. yarıda kurtuluşu savaşı verecek olan sonuncu sıradaki Kayserispor, transferde gaza bastı. Sezon başında kaleci İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı istiyor. Prosinecki'nin onay verdiği iki isim için Fatih Terim'in kararının beklendiği öğrenildi. Öte yandan gurbetçi sağ kanat Enver Cenk ve Hırvatistan'da Rijeka'dan transfer edilen sağ kanat Zoran Kvrzic, takımla çalışmalara başladı.
- 9.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
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