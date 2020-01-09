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09 Ocak 2020, Perşembe
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'dan 2 futbolcunun peşinde!

Kayserispor Galatasaray'dan 2 futbolcunun peşinde!

Ligde 2. yarıda kurtuluşu savaşı verecek olan sonuncu sıradaki , transferde gaza bastı. Sezon başında kaleci ve 'i 'dan kiralık olarak eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sol bek Durmaz'ı istiyor.

Ligde 2. yarıda kurtuluşu savaşı verecek olan sonuncu sıradaki , transferde gaza bastı. Sezon başında kaleci ve 'i 'dan kiralık olarak eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sol bek Durmaz'ı istiyor. Prosinecki'nin onay verdiği iki isim için 'in kararının beklendiği öğrenildi. Öte yandan gurbetçi sağ kanat Enver Cenk ve Hırvatistan'da Rijeka'dan transfer edilen sağ kanat Zoran Kvrzic, takımla çalışmalara başladı.

  1. 9.1.2020
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