Berna başkan cesaret verdi
Kadınlar 2. Lig ekibi Akdeniz Nurçelik’in Başkanı ve aynı zamanda golcüsü olan Nurcan Çelik, Süper Lig’in ilk kadın başkanı, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nı övdü. Çelik, Gözbaşı’nın önemli bir misyon üstlendiğini ve kadınları cesaretlendirdiğini ifade etti.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
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md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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