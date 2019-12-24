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24 Aralık 2019, Salı
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Berna başkan cesaret verdi

Berna başkan cesaret verdi

Kadınlar 2. Lig ekibi ’in Başkanı ve aynı zamanda golcüsü olan , ’in ilk kadın başkanı, Başkanı ’nı övdü. Çelik, Gözbaşı’nın önemli bir misyon üstlendiğini ve kadınları cesaretlendirdiğini ifade etti.

Kadınlar 2. Lig ekibi 'in Başkanı ve aynı zamanda golcüsü olan , 'in ilk kadın başkanı, Başkanı 'nı övdü. Çelik, Gözbaşı'nın önemli bir misyon üstlendiğini ve kadınları cesaretlendirdiğini ifade etti.
  1. 24.12.2019
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