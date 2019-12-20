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20 Aralık 2019, Cuma
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Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye konuk olacak

Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye konuk olacak

ligin 10.haftasında deplasmanda lider 'ya konuk olacak. Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Pazar günü deplasmanda oynayacağı lider Fenerbahçe Öznur Kablo maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanın ile devam edecek.

maçı hazırlıklarını başantrenör nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta ligde evinde oynadığı maçta Canik Belediyespor'u mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan bu kez de lideri deplasmanda yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar Cumartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından havayolu ile 'a giderek kampa girecek.

Ligde geride kalan 9.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 13 puanla 6.sırada yer alıyor.
Pazar günü İstanbul Metro Enerji Spor Salonunda oynanacak olan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
  1. 20.12.2019
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