Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye konuk olacak
Bellona Kayseri Basketbol ligin 10.haftasında deplasmanda lider Fenerbahçe Öznur Kablo'ya konuk olacak. Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Pazar günü deplasmanda oynayacağı lider Fenerbahçe Öznur Kablo maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanın ile devam edecek.
Ligde geride kalan 9.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 13 puanla 6.sırada yer alıyor.
Pazar günü İstanbul Metro Enerji Spor Salonunda oynanacak olan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
- 20.12.2019
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Yorum
Hakkı EE Yani :) bu yaratıcılık muhteşem :) Biz de Anelka'nın golünü mü paylaşalım şimdi xsdsdasd
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fenerbahçe OMUZ OMUZA ŞAMPİYONLAĞA
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Toplam 1
Yorum
VG fatih terim ?
Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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