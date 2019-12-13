Kayserispor'dan Umut Bulut ve Şamil Çinaz açıklaması
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettikleri yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokgöz, iki futbolcunun son günlerde takımla antrenmanlara çıkmadıkları için deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadıklarını belirtti.
Bunun dışında kulüp tarafından yapılan herhangi bir işlemin bulunmadığını vurgulayan Tokgöz, "Oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiklerine dair bize ulaşan bir şey yok." diye konuştu.
Bugün bazı basın yayın organlarında Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdukları yönünde haberler yer almıştı.
- 13.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Kayserispor'dan Umut Bulut ve Şamil Çinaz açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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