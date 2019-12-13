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13 Aralık 2019, Cuma
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Kayserispor'dan ve Şamil Çinaz açıklaması

Kayserispor'dan Umut Bulut ve Şamil Çinaz açıklaması

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettikleri yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokgöz, iki futbolcunun son günlerde takımla antrenmanlara çıkmadıkları için deplasmanda oynayacakları FK maçının kadrosuna alınmadıklarını belirtti.

Bunun dışında kulüp tarafından yapılan herhangi bir işlemin bulunmadığını vurgulayan Tokgöz, "Oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiklerine dair bize ulaşan bir şey yok." diye konuştu.

Bugün bazı basın yayın organlarında ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için başvurdukları yönünde haberler yer almıştı.

  1. 13.12.2019
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