Kayserispor'dan Umut Bulut ve Şamil Çinaz açıklaması

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokgöz, iki futbolcunun son günlerde takımla antrenmanlara çıkmadıkları için deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadıklarını belirtti.

Bunun dışında kulüp tarafından yapılan herhangi bir işlemin bulunmadığını vurgulayan Tokgöz, "Oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiklerine dair bize ulaşan bir şey yok." diye konuştu.

Bugün bazı basın yayın organlarında Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdukları yönünde haberler yer almıştı.