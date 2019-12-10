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10 Aralık 2019, Salı
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kalesini gole kapattı

Silviu Lung kalesini gole kapattı

İstikbal Mobilya ’un başarılı kalecisi , maçında sergilediği performans ile alkış topladı. Yaptığı kritik kurtarışlar ile Sarı-Kırmızılı takıma adeta hayat veren Lung, galibiyette önemli rol oynadı.

  1. 10.12.2019
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