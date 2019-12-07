Trabzonspor'dan Berna Gözbaşı'ya tebrik
Trabzonspor Kulübü, bugün yapılan olağanüstü kurulda Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'un başkanlık görevine seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.
Trabzonspor Kulübü, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkanlık görevine seçilen Sayın Berna Gözbaşı'yı tebrik eder, bu önemli görevde başarı ve iyi şanslar dileriz."
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Trabzonspor'dan Berna Gözbaşı'ya tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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