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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'dan 'ya tebrik

Trabzonspor'dan Berna Gözbaşı'ya tebrik

Kulübü, bugün yapılan olağanüstü kurulda tarihinin ilk kadın başkanı olarak 'un başkanlık görevine seçilen 'yı tebrik etti.

Kulübü, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen 'yı tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

" tarihinin ilk kadın başkanı olarak 'da başkanlık görevine seçilen Sayın Berna Gözbaşı'yı tebrik eder, bu önemli görevde başarı ve iyi şanslar dileriz."

  1. 07.12.2019
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