Kayserispor'da dördüncü ayrılık

Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı alan Paul Georges Ntep Almanya'ya gitmişti.Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçının ardından Kayserispor 'a veda ettiğini açıklayan Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oldu. Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'la el sıkıştığı ifade edilmişti. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Adebayor, Ntep ve Tavares'in ardından Atila Turan 'ın da sözleşmesini feshederek takımla ilişiğini kestiği öğrenildi. Yöneticilerin, sözleşmeyi fesheden Turan ile görüşmek için çalıştığı bildirildi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu 1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor'a katıldı. Piyasa değeri 650 bin Euro olan sol ayaklı futbolcunun 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.