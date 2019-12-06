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06 Aralık 2019, Cuma
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'da dördüncü ayrılık

Kayserispor'da dördüncü ayrılık

'da , sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Kayserispor'da yeni yönetimin ardından flaş ayrılıklar devam ediyor. Süper Lig temsilcisi Kayserispor'da Adebayor, Ntep ve Tavares'in ardından Atilla Turan'ın da sözleşmesi fesedildi.

Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı alan Paul Georges Ntep Almanya'ya gitmişti.

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçının ardından 'a veda ettiğini açıklayan Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oldu. Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'la el sıkıştığı ifade edilmişti.

Kayserispor'da Adebayor, Ntep ve Tavares'in ardından 'ın da sözleşmesini feshederek takımla ilişiğini kestiği öğrenildi. Yöneticilerin, sözleşmeyi fesheden Turan ile görüşmek için çalıştığı bildirildi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu 1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor'a katıldı. Piyasa değeri 650 bin Euro olan sol ayaklı futbolcunun 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 16:26
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