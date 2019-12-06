Kayserispor'da dördüncü ayrılık
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atila Turan, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Kayserispor'da yeni yönetimin ardından flaş ayrılıklar devam ediyor. Süper Lig temsilcisi Kayserispor'da Adebayor, Ntep ve Tavares'in ardından Atilla Turan'ın da sözleşmesi fesedildi.
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçının ardından Kayserispor'a veda ettiğini açıklayan Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oldu. Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'la el sıkıştığı ifade edilmişti.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Adebayor, Ntep ve Tavares'in ardından Atila Turan'ın da sözleşmesini feshederek takımla ilişiğini kestiği öğrenildi. Yöneticilerin, sözleşmeyi fesheden Turan ile görüşmek için çalıştığı bildirildi.
27 yaşındaki sol bek oyuncusu 1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor'a katıldı. Piyasa değeri 650 bin Euro olan sol ayaklı futbolcunun 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 16:26
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Kayserispor'da dördüncü ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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