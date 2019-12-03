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03 Aralık 2019, Salı
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ilk kez forma giydi

Artem Kravets ilk kez forma giydi

'da sezon başı hazırlıkları döneminde sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan forvet futbolcusu formasına kavuştu. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Artem Kravets, dün oynanan maçında son 12 dakika süre aldı.

'un Ukraynalı forveti , bu sezon ilk kez forma giydi. Sakatlığını tamamen atlatan Ukraynalı forvet Artem Kravets, maçının 78.dakikasında Karahan Yasir Şubası'nın yerine oyuna dahil oldu.
  1. 03.12.2019
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