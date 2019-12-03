Artem Kravets ilk kez forma giydi
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başı hazırlıkları döneminde sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan forvet futbolcusu Artem Kravets formasına kavuştu. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Artem Kravets, dün oynanan Beşiktaş maçında son 12 dakika süre aldı.
- 03.12.2019
- Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...
- Ersun Yanal'dan şok karar! İstanbulspor karşısında o ismi oynatmayacak
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi
- Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı
- Ve canlı yayında açıklandı! Arda Turan ile Fatih Terim...
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Artem Kravets ilk kez forma giydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.