Uygun’dan terapi
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş deplasmanında kendilerine yakışır bir şekilde mücadele vereceklerini söyledi. Ntep, Tavares ve Bilal'ın kadro dışı bırakılmalarıyla ilgili olarak Uygun, sakatlıkları ve antrenman performanslarını neden gösterdi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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