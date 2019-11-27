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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Uygun’dan terapi

Uygun’dan terapi

, deplasmanında kendilerine yakışır bir şekilde mücadele vereceklerini söyledi. Ntep, Tavares ve Bilal'ın bırakılmalarıyla ilgili olarak Uygun, sakatlıkları ve antrenman performanslarını neden gösterdi.

, deplasmanında kendilerine yakışır bir şekilde mücadele vereceklerini söyledi. Ntep, Tavares ve Bilal'ın bırakılmalarıyla ilgili olarak Uygun, sakatlıkları ve antrenman performanslarını neden gösterdi.
  1. 27.11.2019
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