Kayserispor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan İstiklal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Bizler ne zaman, ne yapacağımız biliriz. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor."

"Mutlaka teknik adamlar bazı şeyler yürümezse bırakır. Bazen iyi iken de istifa etmelisin. Taraftar bugün istifa diyor da, biz de yendikten sonra ben de 'İstifa' diyebilirdim. Bir de oradan bakın yani. Öteden bakın, niye bu taraftan bakıyorsunuz? Maalesef Türk futbolunun yanlış değerlendirmesi." demişti.