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30 Eylül 2019, Pazartesi
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ile yollarını ayırdı!

Kayserispor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı!

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Arka arkaya alınan kötü sonuçların sonrasında teknik direktör istifa etti.

Spor Toto 'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya 'da ayrılık var. Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan İstiklal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Bizler ne zaman, ne yapacağımız biliriz. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor."

"Mutlaka teknik adamlar bazı şeyler yürümezse bırakır. Bazen iyi iken de istifa etmelisin. Taraftar bugün istifa diyor da, biz de yendikten sonra ben de 'İstifa' diyebilirdim. Bir de oradan bakın yani. Öteden bakın, niye bu taraftan bakıyorsunuz? Maalesef Türk futbolunun yanlış değerlendirmesi." demişti.

  1. 30.09.2019
  2. Güncelleme: 30.09.2019 19:06
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