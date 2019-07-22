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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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’den kötü prova: 2-5

Kayseri’den kötü prova: 2-5

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Eibar'a 5-2 mağlup oldu.

Avusturya'da kamp yapan , ilk hazırlık maçını İspanyol ekibi Eibar ile oynadı. Hikmet Karaman'ın yeni transferlere de yer verdiği maçı Kayserispor 5-2 kaybetti. Sarı- kırmızılı takımın gollerini Ziya ve Umut Bulut kaydetti. Maç sonu Karaman "Skor açısından memnun değiliz" dedi.

Deniz'i kaybetmek istememAdı transferde geçen Deniz Türüç ile ilgili bir gelişme olmadığını aktaran , "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerden haberim yok." ifadelerini kullandı.

  1. 22.7.2019
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