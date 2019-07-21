Kayserispor hazırlık maçında farklı mağlup
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Eibar'a 5-2 mağlup oldu.
2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld bölgesinde sürdüren Kayserispor, kampın 6'ncı gününde Eibar ile karşı karşıya geldi. Volders Stadyumu'nda oynanan müsabakada teknik direktör Hikmet Karaman, takımdaki tüm oyuncularına şans vermeye çalıştı.
Eibar, Pedro Leo'nun golüyle 19'uncu dakikada 1-0 öne geçti. Ziya Alkurt ile skoru eşitleyen sarı kırmızılılar, Dmitrovic'in golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Mücadelenin 50'nci dakikasında Eibar, Blasis'in golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Umut Bulut'un 60'ıncı dakikadaki golüyle yeniden farkı bire indirmeyi başaran Kayseri temsilcisi, İspanyol ekibinin Oliveira ve Garcia ile üst üste gelen gollerine engel olamadı ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
- 21.07.2019
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Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
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eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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