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21 Temmuz 2019, Pazar
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hazırlık maçında farklı mağlup

Kayserispor hazırlık maçında farklı mağlup

ekiplerinden , hazırlık maçında ekibi Eibar'a 5-2 mağlup oldu.

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld bölgesinde sürdüren , kampın 6'ncı gününde Eibar ile karşı karşıya geldi. Volders Stadyumu'nda oynanan müsabakada teknik direktör , takımdaki tüm oyuncularına şans vermeye çalıştı.

Eibar, Pedro Leo'nun golüyle 19'uncu dakikada 1-0 öne geçti. Ziya Alkurt ile skoru eşitleyen sarı kırmızılılar, Dmitrovic'in golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Mücadelenin 50'nci dakikasında Eibar, Blasis'in golüyle farkı 2'ye çıkarttı. 'un 60'ıncı dakikadaki golüyle yeniden farkı bire indirmeyi başaran Kayseri temsilcisi, İspanyol ekibinin Oliveira ve Garcia ile üst üste gelen gollerine engel olamadı ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 21.07.2019
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