Son Dakika: Kayserispor'dan yılın transfer sürprizi! Jackson Martinez... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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Son Dakika: Kayserispor'dan yılın sürprizi! ...

Son Dakika: Kayserispor'dan yılın transfer sürprizi! Jackson Martinez...

Kadrosunu genç oyuncularla takviye eden Kayserispor, forvet için ise taraftarını heyecanlandıracak bir ismin peşine düştü. Çin’de ’den 32 yaşındaki her an Kayserispor forması giyebilir. Sarı-kırmızılı ekibin, dünyaca ünlü forvet Jackson Martinez'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Transferde Mensah, Abdennour, Poulain, Djedje, Miguel Lopes gibi önemli yabancıların yanı sıra Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Mert Kula, Emirhan Civelek ve Ziya Alkurt gibi potansiyel yerlilere imza attıran Kayserispor, ses getirecek takviyeyi forvet hattına yapacak.

Güçlü bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, 32 yaşındaki dünyaca ünlü Kolombiyalı forvet 'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Kayserispor, transferde büyük oynuyor. 32 yaşındaki golcünün, Çin ekibi 'den bonservisini istediği bildirilirken; Kayserispor'un bu için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Portimonense'de kiralık geçiren Martinez, 28 karşılaşmada 9 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Daha önce sakatlık problemleriyle gündeme gelen tecrübeli oyuncunun, son sağlık raporlarının da detaylıca inceleneceği ifade edildi.

42 MİLYON EURO'YA TRANSFRE OLMUŞTU!

Porto'da adını duyuran Martinez, 37 milyon euro'ya 'e; ardından da 42 milyon euro'ya Evergrande'ye transfer olmuştu.

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  1. 19.07.2019
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