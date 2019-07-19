Hedef Martinez
Güçlü bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, 32 yaşındaki dünyaca ünlü Kolombiyalı forvet Jackson Martinez’le görüşmelere başladığı iddia edildi.
Gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Kayserispor, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı ekibin, dünyaca ünlü forvet Jackson Martinez'le görüşmelere başladığı iddia edildi. 32 yaşındaki golcünün, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den bonservisini istediği bildirilirken; Kayserispor'un bu transfer için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Portimonense'de kiralık geçiren Martinez, 28 karşılaşmada 9 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Daha önce sakatlık problemleriyle gündeme gelen tecrübeli oyuncunun, son sağlık raporlarının da detaylıca inceleneceği ifade edildi. Porto'da adını duyuran Martinez, 37 milyon euro'ya Atletico Madrid'e; ardından da 42 milyon euro'ya Evergrande'ye transfer olmuştu.
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