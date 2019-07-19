Hedef Martinez - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Hedef Martinez

Hedef Martinez

Hedef Martinez

Güçlü bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, 32 yaşındaki dünyaca ünlü Kolombiyalı forvet ’le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen , transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı ekibin, dünyaca ünlü forvet 'le görüşmelere başladığı iddia edildi. 32 yaşındaki golcünün, ekibi Guangzhou Evergrande'den bonservisini istediği bildirilirken; Kayserispor'un bu için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Portimonense'de kiralık geçiren Martinez, 28 karşılaşmada 9 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Daha önce sakatlık problemleriyle gündeme gelen tecrübeli oyuncunun, son sağlık raporlarının da detaylıca inceleneceği ifade edildi. Porto'da adını duyuran Martinez, 37 milyon euro'ya 'e; ardından da 42 milyon euro'ya Evergrande'ye transfer olmuştu.

  1. 19.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hedef Martinez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN