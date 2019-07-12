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12 Temmuz 2019, Cuma
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Miguel Lopes Kayserispor'da

ekiplerinden İstikbal Mobilya , geride kalan sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu 'i etti.

ekiplerinden İstikbal Mobilya , geride kalan sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu 'i etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ bek mevkisinde görev yapan 32 yaşındaki Miguel Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Miguel Lopes, Akhisarspor formasıyla geride kalan sezon çıktığı 21 lig maçında 1 gol kaydetti.

  1. 12.07.2019
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