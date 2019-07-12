Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Lopes'i transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Lopes'i transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ bek mevkisinde görev yapan 32 yaşındaki Miguel Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Miguel Lopes, Akhisarspor formasıyla geride kalan sezon çıktığı 21 lig maçında 1 gol kaydetti.
- 12.07.2019
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsüsünü buldu!
- Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere imza attırdılar
- İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı
- Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki
- Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Miguel Lopes Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.