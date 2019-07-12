Kayserispor Abdennour ile sözleşme imzaladı
İstikbal Mobilya Kayserispor, Tunuslu futbolcu Aymen Abdennour ile sözleşme yaptı. Abdennour, imza töreninde 'Gelmeden önce Umut Bulut'la konuştum. O da gelmem gerektiğini, birlikte iyi işler yapacağımızı söyledi' diye konuştu.
Bugün erken saatlerde Kayseri'ye gelen, sonrasında sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki Tunuslu futbolcu ile 1 yıllık mukavele yapıldı.
Aymen Abdennour, imza töreninde yaptığı açıklamasında "Kayserispor'a geldiğimden dolayı mutluyum. Bana gelen tüm teklifleri değerlendirdim ve kararımı Kayserispor'dan yana kullandım. Bunun için gururluyum. Kayserispor için elimden gelenin en iyisini yapıp, başarıya katkı sağlayacağım. Buraya gelmemi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya oynamaya geldim. Performansımı maksimum seviyede sergilemek istiyorum" dedi.
"UMUT BULUT'LA KONUŞTUM"
Abdennour, Umut Bulut'la Toulouse'da birlikte oynadıklarını hatırlatarak "Gelmeden önce Umut Bulut'la konuştum. O da gelmem gerektiğini ve güzel işler yapacağımızı söyledi. Umut'la birlikte Toulouse'da bir yıl birlikte oynadık. Umut, oda arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.
- 12.07.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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