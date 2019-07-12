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12 Temmuz 2019, Cuma
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Abdennour ile sözleşme imzaladı

Kayserispor Abdennour ile sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya , Tunuslu futbolcu ile sözleşme yaptı. Abdennour, imza töreninde 'Gelmeden önce 'la konuştum. O da gelmem gerektiğini, birlikte iyi işler yapacağımızı söyledi' diye konuştu.

Spor toto süper lig 2019-2020 sezonu için kadrosunu güçlendirmek isteyen İstikbal Mobilya , Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen ile anlaşmaya vardı.

Bugün erken saatlerde Kayseri'ye gelen, sonrasında sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki Tunuslu futbolcu ile 1 yıllık mukavele yapıldı.
Aymen Abdennour, imza töreninde yaptığı açıklamasında "Kayserispor'a geldiğimden dolayı mutluyum. Bana gelen tüm teklifleri değerlendirdim ve kararımı Kayserispor'dan yana kullandım. Bunun için gururluyum. Kayserispor için elimden gelenin en iyisini yapıp, başarıya katkı sağlayacağım. Buraya gelmemi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya oynamaya geldim. Performansımı maksimum seviyede sergilemek istiyorum" dedi.

"UMUT BULUT'LA KONUŞTUM"
Abdennour, 'la Toulouse'da birlikte oynadıklarını hatırlatarak "Gelmeden önce Umut Bulut'la konuştum. O da gelmem gerektiğini ve güzel işler yapacağımızı söyledi. Umut'la birlikte Toulouse'da bir yıl birlikte oynadık. Umut, oda arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.
  1. 12.07.2019
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