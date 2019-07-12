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12 Temmuz 2019, Cuma
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Aymen bombası!

Aymen bombası!

İspanyol devi, ’un sarı-kırmızılı ekibe olduğunu duyurdu. Avrupa’dan birçok takımın listesindeki 29 yaşındaki yıldızı de istiyordu.

Transferin hareketli kulüplerinden , bombayı patlattı! Sarı-kırmızılılar, 'nın yollarını ayırdığı Tunuslu stoper 'u kadrosuna kattı. Transferi İspanyol devi duyururken, Abdennour'un Valencia ve Monaco'da aynı takımda oynadığı Galatasaraylı Feghouli ve Fenerbahçeli Dirar gibi arkadaşlarına 'yi sorup, olumlu yanıt almasının ardından Kayseri'ye 'evet' cevabını verdi. Stoper pozisyonunun yanı sıra sol bekte de oynayabilen 29 yaşındaki yıldız, 2010'da 'le yurt dışı kariyerine başladı. 1 yıl sonra 'da Toulouse'a oldu.

35 MİLYON EURO'LUK STOPER
Tecrübeli stoper, 2014'te 13 milyon euro'ya Monaco'ya imza attı. 1.87 boyundaki savunmacı, 1 yıl sonra 22 milyon euro'ya Valencia'nın yolunu tuttu. Yarasalar'da yaşadığı sorunların ardından son 2 sezonda soluğu Marsilya'da kiralık olarak alan Abdennour, burada da istediği şansı bulamadı. Geçen sezon forma giyemeyen Tunuslu yıldız, 2 yılda sadece 14 maçta ter döktü. Deneyimli futbolcu, 57 kez de Tunus 'nda boy gösterdi. Önceki gün 'dan da Fransız stoper Poulain'i alan Kayseri'nin yeni sezonda stoper hattı bu ikiliden oluşacak.

  1. 12.7.2019
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