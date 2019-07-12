Aymen bombası!
İspanyol devi, Aymen Abdennour’un sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğunu duyurdu. Avrupa’dan birçok takımın listesindeki 29 yaşındaki yıldızı Gençlerbirliği de istiyordu.
Transferin hareketli kulüplerinden Kayserispor, bombayı patlattı! Sarı-kırmızılılar, Valencia'nın yollarını ayırdığı Tunuslu stoper Aymen Abdennour'u kadrosuna kattı. Transferi İspanyol devi duyururken, Abdennour'un Valencia ve Monaco'da aynı takımda oynadığı Galatasaraylı Feghouli ve Fenerbahçeli Dirar gibi arkadaşlarına Türkiye'yi sorup, olumlu yanıt almasının ardından Kayseri'ye 'evet' cevabını verdi. Stoper pozisyonunun yanı sıra sol bekte de oynayabilen 29 yaşındaki yıldız, 2010'da Werder Bremen'le yurt dışı kariyerine başladı. 1 yıl sonra Fransa'da Toulouse'a transfer oldu.
35 MİLYON EURO'LUK STOPER
Tecrübeli stoper, 2014'te 13 milyon euro'ya Monaco'ya imza attı. 1.87 boyundaki savunmacı, 1 yıl sonra 22 milyon euro'ya Valencia'nın yolunu tuttu. Yarasalar'da yaşadığı sorunların ardından son 2 sezonda soluğu Marsilya'da kiralık olarak alan Abdennour, burada da istediği şansı bulamadı. Geçen sezon forma giyemeyen Tunuslu yıldız, 2 yılda sadece 14 maçta ter döktü. Deneyimli futbolcu, 57 kez de Tunus Milli Takımı'nda boy gösterdi. Önceki gün Club Brugge'dan da Fransız stoper Poulain'i alan Kayseri'nin yeni sezonda stoper hattı bu ikiliden oluşacak.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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