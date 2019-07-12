Aymen bombası!

Transferin hareketli kulüplerinden Kayserispor, bombayı patlattı! Sarı-kırmızılılar, Valencia'nın yollarını ayırdığı Tunuslu stoper Aymen Abdennour'u kadrosuna kattı. Transferi İspanyol devi duyururken, Abdennour'un Valencia ve Monaco'da aynı takımda oynadığı Galatasaraylı Feghouli ve Fenerbahçeli Dirar gibi arkadaşlarına Türkiye'yi sorup, olumlu yanıt almasının ardından Kayseri'ye 'evet' cevabını verdi. Stoper pozisyonunun yanı sıra sol bekte de oynayabilen 29 yaşındaki yıldız, 2010'da Werder Bremen'le yurt dışı kariyerine başladı. 1 yıl sonra Fransa'da Toulouse'a transfer oldu.



35 MİLYON EURO'LUK STOPER

Tecrübeli stoper, 2014'te 13 milyon euro'ya Monaco'ya imza attı. 1.87 boyundaki savunmacı, 1 yıl sonra 22 milyon euro'ya Valencia'nın yolunu tuttu. Yarasalar'da yaşadığı sorunların ardından son 2 sezonda soluğu Marsilya'da kiralık olarak alan Abdennour, burada da istediği şansı bulamadı. Geçen sezon forma giyemeyen Tunuslu yıldız, 2 yılda sadece 14 maçta ter döktü. Deneyimli futbolcu, 57 kez de Tunus Milli Takımı'nda boy gösterdi. Önceki gün Club Brugge'dan da Fransız stoper Poulain'i alan Kayseri'nin yeni sezonda stoper hattı bu ikiliden oluşacak.