Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Fenerbahçe, Kayserispor'un Ganalı orta sahasını da transfer listesine aldı. Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için de nabız yokladı.
21 Haziran 2019 Cuma 07:57
Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

UEFA'dan gelecek habere göre transfer çalışmalarını belirleyecek olan F.Bahçe, listesine Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'ı da aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Kiralık oynadığı geçtiğimiz sezonun ardından sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'den bonservisini aldığı Ganalı orta saha, ligin öne çıkan isimlerden olmuştu.

Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Mensah için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüştüğü de iddia edildi.

Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Bu oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alan Koç'un UEFA'dan gelecek haber doğrultusunda somut adımlar atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Bu arada Başkan Koç'un Bedir ile yaptığı görüşmede Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç konusunda nabız yokladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

FENERBAHÇE'YE KONGOLU GOLCÜ! HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN