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Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah
Fenerbahçe, Kayserispor'un Ganalı orta sahasını da transfer listesine aldı. Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için de nabız yokladı.
21 Haziran 2019 Cuma 07:57
UEFA'dan gelecek habere göre transfer çalışmalarını belirleyecek olan F.Bahçe, listesine Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'ı da aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kiralık oynadığı geçtiğimiz sezonun ardından sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'den bonservisini aldığı Ganalı orta saha, ligin öne çıkan isimlerden olmuştu.
Mensah için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüştüğü de iddia edildi.
Bu oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alan Koç'un UEFA'dan gelecek haber doğrultusunda somut adımlar atacağı öğrenildi.
Bu arada Başkan Koç'un Bedir ile yaptığı görüşmede Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç konusunda nabız yokladığı ifade edildi.