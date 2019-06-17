Kayseri’de transfer şov

Takımda 4 yabancısı kalan Kayserispor'u, transferde yoğun bir mesai bekliyor. Sarı-kırmızılıların, ligden düşen Erzurum'dan Emrah Başsan ve Akhisar'dan Manu'yla prensipte anlaştığı öğrenildi. İki oyuncuyla da imzaların kongreden sonra atılacağı bildirildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah, 31 maçta 12 asist, 1 gollük performansıyla dikkati çekti. Kontratı 2021'de bitecek 25 yaşındaki Hollandalı sol açık Manu ise 41 maçta 10 gol, 4 asistle öne çıktı. Öte yandan Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı kurmayların, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın talebi doğrultusunda bir görüşme daha yapacağı belirtildi.