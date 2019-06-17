Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'dan Manu ve Erzurumspor'dan Emrah Başsan'la prensipte anlaştı.
Takımda 4 yabancısı kalan Kayserispor'u, transferde yoğun bir mesai bekliyor. Sarı-kırmızılıların, ligden düşen Erzurum'dan Emrah Başsan ve Akhisar'dan Manu'yla prensipte anlaştığı öğrenildi. İki oyuncuyla da imzaların kongreden sonra atılacağı bildirildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah, 31 maçta 12 asist, 1 gollük performansıyla dikkati çekti. Kontratı 2021'de bitecek 25 yaşındaki Hollandalı sol açık Manu ise 41 maçta 10 gol, 4 asistle öne çıktı. Öte yandan Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı kurmayların, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın talebi doğrultusunda bir görüşme daha yapacağı belirtildi.
- 17.6.2019
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Kayseri’de transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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