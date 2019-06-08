Kayseri’de Chery atağı

Kayserispor , Chery'i tutmak istiyor. 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'nin Çin ekibi G.Hengfeng ile 6 ay daha kontratı bulunurken, 31 yaşındaki golcüyle el sıkışıldı. Kulübüyle ise bonservis pazarlığı başladı.