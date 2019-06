Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "İstikrar isteniyorsa destek verilmeli"

Yeni sezonun planlaması için ekonomik destek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir , "Eğer istikrar ve başarı isteniyorsa ekonomik destek verilmeli. Geçmişten gelen ciddi bir borç yükü var. Bunun altından ne ben ne de çevremdeki kişiler kalkabilir" dedi.Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan Başkan Erol Bedir, "Konu; önemli, büyük destek ve çaba gerektiren bir konudur. Eğer şehri yönetenler ve değerli hemşehrilerimiz içinde; Kayserispor önemli ve asla vazgeçilmez bir kurum olarak algılanıyor ise, bu mücadele sadece başkanın ve yakın çevresinin gayretlerine terk edilemez. Geçmişten gelen borç yükünün sadece faizi bile bütçemizin yarısını eritmektedir. Başkan olarak benim veya yönetimin maddi katkısı (takımımızın son 10-15 yılına baktığımızda ayrı ayrı zamanlarda, tek seferde veya toplamda verdiğimiz maddi destek diğerlerinin tamamından fazladır.) problemleri bir miktar ötelemektedir. Kalıcı çözümler için diğer illerde olduğu gibi şehir bu konuya el atmalı ve topyekun destek sağlanmalıdır. Konu önemli ise destek de şahıs ve kurumlardan önemli derecede olmalıdır" dedi.Başkan Erol Bedir açıklamasında, "Görevde olduğum 2,5 sezon boyunca, her konuda şeffaf oldum ve takımla ilgili konuları gerçek sahipleriyle yani şehri yönetenler ve taraftarlarla açık açık paylaştım. Görev sürem boyunca destek olunup, olunmamasına bakmaksızın tüm gücümle takımımızı bugünlere taşımaya çalıştım ve başarılı oldum. Belki, sık genel kurul talep etmem, eski borçları gündeme getirmem bazı taraftarlarımızca yadırganabilir. Fakat bilmeliyiz ki problemler çözülmeden, halının altına atılması veya unutturulması o sıkıntıları ortadan kaldırmadığı gibi bir müddet sonra çok daha büyümüş bir şekilde ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Kimseyi suçlamıyor, herhangi bir konuda ısrar da etmiyorum. Tespit ettiğim, bildiğim ve yaşadığım tecrübe göstermektedir ki, birikmiş borçlar bir plan dahilinde temizlenmeden, şehir olarak bu problemi sahiplenmeden yönetimde de istikrar söz konusu olamaz. En fazla miktarda maddi katkı sağlayan başkan ve yönetim olmamıza rağmen geçmişten gelen yükün ağırlığı bizleri de hareket edemez duruma getirmiştir. Genel kurullar sıkıntıların ve çözümlerinin, yetkili ve ilgililerce, resmen öğrenildiği şehir adına tartışılıp sonuca gidildiği platformlardır. Bu toplantılarda ya yeni kanlar bu sıkıntıları göğüslemek üzere göreve gelir veya eski yönetimler sıkıntıların paylaşıldığı, önlerini görebilecek ışığın ortaya çıktığı durumlarda yeni takviyelerle birlikte güven tazelerler ve göreve devam ederler. Yaptığımız görevler, fahri görevlerdir. Ne sıkıntı görüp kaçılacak, ne de gelip de gitmemeye çalışılacak yerler değildir. Ben ve yönetimim sezon içerisinde yaşadığımız her türlü sıkıntıya ve yalnız bırakılmaya rağmen bırakıp gitmedik ve kazasız-belasız sezonu tamamladık" ifadelerine yer verdi.Başkan Bedir, açıklamanın son bölümünde " Transfer yasağı olmayan ve önümüzdeki sezona hazırlanması gereken bir takımımız var. Başarılı hocamız Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına varılmış resmi imza için genel kurul beklenmektedir. Hocamızın raporu ve yönetimimizin kararları sonrası transfer çalışmaları da hızla devam etmektedir. Genel kurul kime yetki verirse çalışmalar neticelendirilecektir. Görevde olsam da, olmasam da her türlü fedakarlığa hazır bir kişi olarak, temennim; yetkililerin çalışmalarının son günlere bırakılmaması ve Kayserispor'umuzun geleceğine hep birlikte umutla bakabilmemizdir. Ve inanıyorum ki, şehri yönetenler ve diğer ilgililer; yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda gayret edecek ve önümüzdeki sezonlar Kayserispor'umuz açısından çok daha aydınlık olacaktır" cümleleri kurdu.