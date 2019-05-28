İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı
28 Mayıs 2019, Salı
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Kararı aldı

İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı

’da Erol Bedir’in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu Kararı aldı. enel Kurulun 15 Haziran 2019 Cumartesi Günü Saat 11.00’de Kadir Has Spor Ve Kongre Merkezinde yapılacağı bildirildi.

'da Erol Bedir'in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu Kararı aldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü Genel Kurulun 15 Haziran 2019 Cumartesi Günü Saat 11.00'de Kadir Has Spor Ve Kongre Merkezinde yapılacağı bildirildi. Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporlarının okunmasının ardından Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Başkan Erol Bedir'in aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.

Başkan Bedir, 2-0 kaybedilen Erzurumspor karşılaşması sonrası, sadece kendisinin çabasının yetmediğini kaydederek şehir olarak takıma sahip çıkılması gerektiğini söylemişti.

  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 16:10
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