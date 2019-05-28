İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Erol Bedir’in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı. enel Kurulun 15 Haziran 2019 Cumartesi Günü Saat 11.00’de Kadir Has Spor Ve Kongre Merkezinde yapılacağı bildirildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Erol Bedir'in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü Genel Kurulun 15 Haziran 2019 Cumartesi Günü Saat 11.00'de Kadir Has Spor Ve Kongre Merkezinde yapılacağı bildirildi. Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporlarının okunmasının ardından Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Başkan Erol Bedir'in aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.
Başkan Bedir, 2-0 kaybedilen Erzurumspor karşılaşması sonrası, sadece kendisinin çabasının yetmediğini kaydederek şehir olarak takıma sahip çıkılması gerektiğini söylemişti.
- 28.05.2019
- Güncelleme: 28.05.2019 16:10
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 3
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 3
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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''Daha güçlü döneceğiz''
Toplam 2
Yorum
oflu61 kara kara gözlerin yere deysin dizlerin akşam bize gelde trabzon görsün gozlerin
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