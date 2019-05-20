Sakıb 9 ay sonra forma giydi
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakıb Aytaç, 9 ay sonra formasına kavuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında oynanan Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakıb Aytaç'ın forma hasreti sona erdi. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Sakıb Aytaç, sezonun ikinci maçı olan Bursaspor maçında sakatlanmıştı. 18 Ağustos 2018 tarihinde oynanan bu maçın 58. dakikasında oyundan çıkan Sakıb Aytaç, tam 9 ay sonra bir deplasman maçında forma giydi.
Haftalardır takımla birlikte çalışan Sakıb Aytaç, teknik direktör Hikmet Karaman tarafından Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya sürüldü. Sakıb Aytaç, sol bekte görev yaptı. Sakıb, müsabakanın 61. dakikasında Artem Kravets'in attığı golün asistini de yaptı. Sakıb maçın 88. dakikasında yerini Emre Demir'e bıraktı.
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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