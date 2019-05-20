Kayserispor 17 maçta 17 puan topladı
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 17 maçta 17 puan topladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 17 maçta 17 puan topladı.
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda deplasman serisini tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin son maçına sahasında çıkacak. Deplasman karnesi pek iç açıcı olmayan sarı-kırmızılılar, oynadığı 17 maçta 17 puan topladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, 2018-2019 sezonunda deplasmanda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 8 kez de yenildi. Sarı-kırmızılılar 18 gol atarken kalesinde ise 30 gol gördü.
İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe, Kasımpaşa, Konyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederken Bursaspor, Erzurumspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor maçlarından beraberlik ile ayrıldı.
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Kayserispor 17 maçta 17 puan topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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