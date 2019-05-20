Kayserispor 17 maçta 17 puan topladı – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Kayserispor 17 maçta 17 puan topladı

Kayserispor 17 maçta 17 puan topladı

, 'de deplasmanda oynadığı 17 maçta 17 puan topladı.

, 'de deplasmanda oynadığı 17 maçta 17 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda deplasman serisini tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin son maçına sahasında çıkacak. Deplasman karnesi pek iç açıcı olmayan sarı-kırmızılılar, oynadığı 17 maçta 17 puan topladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, 2018-2019 sezonunda deplasmanda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 8 kez de yenildi. Sarı-kırmızılılar 18 gol atarken kalesinde ise 30 gol gördü.

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda , , ve 'u mağlup ederken , Erzurumspor, , ve Akhisarspor maçlarından beraberlik ile ayrıldı.

  1. 20.05.2019
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