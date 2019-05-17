Kayserispor’da transfer çalışmaları hız kazandı
İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, yeni sezon için kolları sıvadı.
İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, yeni sezon için kolları sıvadı.
Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya 40 puanla giren İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Erol Bedir, her fırsatta yöneticiler ile görüşerek fikir alış verişinde bulunuyor. Son 2 haftaya girilirken hangi futbolcuların takımda kalacağını, hangi futbolcuların takımdan ayrılması gerektiği yönünde karar vermeye çalışan Bedir ve beraberindeki heyet, lig bitimine kadar net kararı vermek istiyor.
Bir yandan da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Bedir, "Çok önemli transferlere imza atacağız. Güçlü bir kadro kuracağız" diyor.
Sarı kırmızılı yöneticilerin, ilk anlaşmak istediği oyuncu ise Cristian Sapunaru'nun olduğu da öğrenildi.
- 17.05.2019
-
PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
-
‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
-
Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Kayserispor’da transfer çalışmaları hız kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.