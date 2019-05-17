Kayserispor U21 Akhisar yolcusu
17 Mayıs 2019, Cuma
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Kayserispor Akhisar yolcusu

Kayserispor U21 Akhisar yolcusu

Ligi 33.haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek olan U21 takımı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligi 33.haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek olan U21 takımı hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon beklentilerin altında kalan ve topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alan sarı-kırmızılı takım son deplasmanını kazanarak 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar bugün akşam saatlerinde karayolu ile 'ya gidecek. U21 Liginde geride kalan 32.hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı 2018-2019 sezonun son deplasmanında Akhisarspor'a konuk olacak. 32 maçta 63 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar rakip filelere ise 43 gol attı. Ligin 32.haftasında geçtiğimiz hafta oynadığı maçta sahasında 'ya 2-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar bu mağlubiyeti Akhisarspor maçıyla telafi etmek istiyor.

Pazar günü Akhisar Şehir Stadyumunda oynanacak olan Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Gökhan Özdemir yönetecek. Özdemir'in yardımcılıklarını Eren Öksüzler ve Mehmet Karakuyu yapacak. Maçın 4.Hakemi Özay Çiftçi.

  1. 17.05.2019
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