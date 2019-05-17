Bilal'den kötü haber
İstikbal Mobilya Kayserispor’un gurbetçi oyuncusu Bilal Başacıkoğlu sezonu erken kapattı.
Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da fıtık ameliyatı olan ve sahalardan uzak kalan Bilal Başacıkoğlu, ağrılarının dinmemesinden ötürü sezonu erken kapattı. Genç futbolcu yurt dışında bıçak altına yatacak.
Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek olan Bilal, Hollanda'da bel fıtığından yeniden ameliyat olacak. Bilal'in sezon başı idmanlarına kadar toparlanması tahmin ediliyor.
Sezon başında Hollanda Feyenoord takımından kadroya dahil edilen Bilal Başacıkoğlu, bu sezon ligde 22, kupada 4 karşılaşma forma giydi. 22 maçta 1.207 dakika süre alan Bilal Başacıkoğlu 1 asist yaptı. Kupa maçlarında ise 4 maçta 289 dakika süre alan Bilal Başacıkoğlu 3 kez gol sevinci yaşadı.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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