Bilal'den kötü haber
17 Mayıs 2019, Cuma
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Bilal'den kötü haber

Bilal'den kötü haber

’un gurbetçi oyuncusu sezonu erken kapattı.

'de kalmayı garantileyen 'da şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda 'da fıtık ameliyatı olan ve sahalardan uzak kalan Bilal Başacıkoğlu, ağrılarının dinmemesinden ötürü sezonu erken kapattı. Genç futbolcu yurt dışında bıçak altına yatacak.

Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek olan Bilal, 'da bel fıtığından yeniden ameliyat olacak. Bilal'in sezon başı idmanlarına kadar toparlanması tahmin ediliyor.

Sezon başında Hollanda Feyenoord takımından kadroya dahil edilen Bilal Başacıkoğlu, bu sezon ligde 22, kupada 4 karşılaşma forma giydi. 22 maçta 1.207 dakika süre alan Bilal Başacıkoğlu 1 asist yaptı. Kupa maçlarında ise 4 maçta 289 dakika süre alan Bilal Başacıkoğlu 3 kez gol sevinci yaşadı.

  1. 17.05.2019
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