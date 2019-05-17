Kayserispor son deplasmana gidiyor
İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon son deplasman maçına çıkacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon son deplasman maçına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33.haftasında Manisa'da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son antrenmanın ardından yarın havayolu ile Kayseri'den ayrılacak.
Yarın 20.30 uçağı ile Erkilet Havalimanı'ndan direk olarak İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek olan Sarı-Kırmızılılar daha sonra kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Sarı-Kırmızılılar 2018-2019 sezonu son deplasman maçını Akhisarspor ile oynayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı ve 16 puan topladı.
- 17.05.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 2
Yorum
ARDA YETER !... Aslan gibi genç,yetenekli 2 kalecimiz varken bence gereksiz verilecek bir para.Onun yerine defansa çok ciddi takviye ve iyi bir forvet yeter
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
aslan kaçıp gideni istemiyoruz. elden ayaktan duşünce mi aklin başina geldi? emeklilik parasi mi lazim.. başka kapiya...
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
?* İYİ HOŞ DA 36 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUYA 4 MİLYON EUR PARA VERMEYİN.ADAMINTECRUBESİ LAZIM.İLLAKİ YAŞINDAN DOLAYI PERFORMANI DÜŞECEK
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