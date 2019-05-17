Kayserispor son deplasmana gidiyor
17 Mayıs 2019, Cuma
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Kayserispor son deplasmana gidiyor

Kayserispor son deplasmana gidiyor

, bu sezon son deplasman maçına çıkacak.

, bu sezon son deplasman maçına çıkacak.
Lefter Küçükandonyadis sezonu 33.haftasında 'da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son antrenmanın ardından yarın havayolu ile Kayseri'den ayrılacak.

Yarın 20.30 uçağı ile 'ndan direk olarak İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek olan Sarı-Kırmızılılar daha sonra kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.


Sarı-Kırmızılılar 2018-2019 sezonu son deplasman maçını Akhisarspor ile oynayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı ve 16 puan topladı.

  1. 17.05.2019
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