Kayserispor Manisa'da kaybetmiyor
Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde 12.kez karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak müsabakada 12. kez Süper Lig'de birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Bu sezon Süper Lig'e veda eden Akhisarspor ile kümede kalmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan 11 maçta 5 kez berabere kaldı. 4 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 2 kez de Akhisarspor kazandı.
Manisa'da oynanan 5 maçta ise 2 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti. 2 takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:
2012/2013 Kayserispor-Akhisarspor 1-1
2012/2013 Akhisarspor-Kayserispor 1-2
2013/2014 Kayserispor-Akhisarspor 0-0
2013/2014 Akhisarspor-Kayserispor 2-2
2015/2016 Kayserispor-Akhisarspor 3-2
2015/2016 Akhisarspor-Kayserispor 1-1
2016/2017 Kayserispor-Akhisarspor 0-2
2016/2017 Akhisarspor-Kayserispor 0-0
2017/2018 Akhisarspor-Kayserispor 0-2
2017/2018 Kayserispor-Akhisarspor 1-2
2018/2019 Kayserispor-Akhisarspor 1-0
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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