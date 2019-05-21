Kayserispor'da BB Erzurumspor hazırlıkları başladı

Sezonun son deplasmanından 1 puanla dönen sarı kırmızılılar 1 günlük aradan sonra BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında kondisyon, pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, ligi en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi. Karaman konuşmasının devamında, "Matematiksel olarak alt sıralardaki takımlarla aramızın açıldığı andan itibaren futbolcular da kulüp de bir rota çizmek zorunda. Şu an söylenecek fazla bir şey yok. Hayırlısı ile bu haftayı da atlatalım. Daha sonra gerekli açıklamalar size yapılacaktır" dedi.



"DOĞRU PLANLAMA İLE YOLA DEVAM ETMEK GEREKİYOR"

Gelecek sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da kalıp kalmayacağı hakkında sorulan soru üzerine Hikmet Karaman, kulüp başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulunun bir telefonu ile geldiğini kaydederek, "Kayseri şehri ile birlikte futbolcular ve ekip arkadaşlarımız, bütün olarak sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. Bundan sonraki gelişmeler çok önemli. Sadece benim ve başkanımızın pozitif düşünceleri yetmez. Şehrin de konuya el atması gerekiyor. Türk futbolunun yaşadığı problemler ortada. Kayserispor olarak o problemlerle biz de karşılaşıyoruz. Önümüzdeki sezon bu tür sıkıntıların kesinlikle yaşanmaması gerekiyor. Bu nedenle de şehrin ileri gelenlerinin kulüp başkanımız Erol Bedir'in etrafında birleşmesi gerekiyor. Bu sezon ve geçmiş senelerden ders alınarak önümüzde bir yol haritası koymaları gerekiyor. Eğer, koyamazsak aynı sorunları tekrar yaşarız. Bu sene geldim çalıştım. Kulübün ekonomisinin, gelecek planlamasının şehrin ve şehrin ileri gelenlerinin de desteğini alarak yapılması gerekiyor. Yapılmadığı takdirde kaderi son maçta belli olacak olan takımlar neler yapıyor hepimiz görüyoruz. Bu durumda olmamak için doğru planlama, doğru ekip ve yola devam demek gerekiyor" diye konuştu.