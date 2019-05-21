Fatih Terim raporu verdi: Onyekuru kalsın Ndiaye gitsin!
Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala Başakşehir önünde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Fatih Terim yönetime verdiği raporda Onyekuru’nun 1 yıl daha kiralanmasını isterken, Ndiaye için olumsuz görüş bildirdi.
Ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray zaman kaybetmeden yeni sezon kadro planlaması için düğmeye bastı... Fatih Terim'in şampiyonluğun mimarlarından Henry Onyekuru'nun takımda kalmasını istediği öğrenildi. Yönetim kısa süre içinde Everton'la temasa geçerek Nijeryalı yıldızın yeniden kiralanması için teklif yapacak. Terim'in yönetime verdiği raporda, bir başka kiralık futbolcu Badou Ndiaye içinse olumsuz görüş bildirdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi bu bölgeye yeni bir oyuncu transfer edecek.
SON HAFTALAR GÖZDEN DÜŞTÜ
Sezon başında Stoke'tan kiralanan Ndiaye son haftalarda büyük düşüş yaşadı. Senegalli adeta gözden düştü.
- 21.05.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Fatih Terim raporu verdi: Onyekuru kalsın Ndiaye gitsin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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