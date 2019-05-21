Fatih Terim raporu verdi: Onyekuru kalsın Ndiaye gitsin!

Ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray zaman kaybetmeden yeni sezon kadro planlaması için düğmeye bastı... Fatih Terim'in şampiyonluğun mimarlarından Henry Onyekuru'nun takımda kalmasını istediği öğrenildi. Yönetim kısa süre içinde Everton'la temasa geçerek Nijeryalı yıldızın yeniden kiralanması için teklif yapacak. Terim'in yönetime verdiği raporda, bir başka kiralık futbolcu Badou Ndiaye içinse olumsuz görüş bildirdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi bu bölgeye yeni bir oyuncu transfer edecek.

SON HAFTALAR GÖZDEN DÜŞTÜ

Sezon başında Stoke'tan kiralanan Ndiaye son haftalarda büyük düşüş yaşadı. Senegalli adeta gözden düştü.