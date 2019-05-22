Galatasaray'da sıra Sivasspor'dan Douglas’ta
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'da sıra 'dan ’ta

Galatasaray'da sıra Sivasspor'dan Douglas’ta

Babel ve ’u kadrosuna katan , Brezilyalı ile masaya oturacak.

Şampiyon piyasasına da hızlı girdi. Fulham ile sözleşmesi sona eren 'i bedelsiz, 'u ise 250 bin dolar karşılığında kadrosuna katan 'da yeni hedef ... ile oynanacak maçın ardından İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Douglas'ın menajeri ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki sağ bekin de transferini vakit kaybetmeden bitirmeyi planlıyor. Douglas'la anlaşılması halinde Mariano için gelecek teklifler değerlendirilecek.

DOUGLAS KİMDİR?
Kariyerine ülkesi 'da Goias takımında başlayan Douglas, sıraısyla Desportivo Brasil, , , Gijon ve formaları giydi. Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas'ın Barcelona'daki sözleşmesi de sezon sonunda bitecek.

Douglas, bu sezon 31 maçında 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

  1. 22.5.2019
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