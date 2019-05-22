Galatasaray'da sıra Sivasspor'dan Douglas’ta
Babel ve Ozornwafor’u kadrosuna katan Cimbom, Brezilyalı ile masaya oturacak.
DOUGLAS KİMDİR?
Kariyerine ülkesi Brezilya'da Goias takımında başlayan Douglas, sıraısyla Desportivo Brasil, Sao Paulo, Barcelona, Gijon ve Benfica formaları giydi. Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas'ın Barcelona'daki sözleşmesi de sezon sonunda bitecek.
Douglas, bu sezon 31 Süper Lig maçında 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
- 22.5.2019
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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Beşiktaş stoper için Skoric’i istiyor
Toplam 2
Yorum
eray fb avcının peşindeyse bir an önce sözleşme imzalatılsın avcı doğru karar olacak bizim için volkan demirel tecrübeli istenmesede bjkde patlar
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