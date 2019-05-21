Galatasaray'da Arda Turan bombası - Fotomaç
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Galatasaray'da Arda Turan bombası
Başakşehir ve Barcelona'nın istemediği Arda Turan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Arda Turan'ın Fatih Terim'den özür dilediği ve Galatasaray'a dönmek istediği belirtildi.
21 Mayıs 2019 Salı 07:49
Güncelleme: 21.05.2019 07:49
Arda Turan yeniden Florya'ya dönebilir... Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkilinin kısa bir görüşme yaptığı ve aradaki buzların tamamen eridiği öğrenildi.
Bilindiği gibi milli takımda yaşananlardan dolayı ikilinin arası açıktı.
Cenazede telefon etmişti
Arda o olaydan sonra Fatih Terim'in babasının cenazesinde kendisini aramış ve ikili arasındaki kızgınlık bir anlamda sona ermişti.
Bu gelişmelerden sonra Başakşehirli Arda ile Terim görüşmeye başladı.