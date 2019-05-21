Galatasaray'da Arda Turan bombası - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Arda Turan bombası

Galatasaray'da Arda Turan bombası

Başakşehir ve Barcelona'nın istemediği Arda Turan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Arda Turan'ın Fatih Terim'den özür dilediği ve Galatasaray'a dönmek istediği belirtildi.

21 Mayıs 2019 Salı 07:49 Güncelleme: 21.05.2019 07:49
Galatasaray'da Arda Turan bombası

Arda Turan yeniden Florya'ya dönebilir... Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Arda Turan bombası

İkilinin kısa bir görüşme yaptığı ve aradaki buzların tamamen eridiği öğrenildi.

Galatasaray'da Arda Turan bombası

Bilindiği gibi milli takımda yaşananlardan dolayı ikilinin arası açıktı.

Galatasaray'da Arda Turan bombası

Cenazede telefon etmişti

Arda o olaydan sonra Fatih Terim'in babasının cenazesinde kendisini aramış ve ikili arasındaki kızgınlık bir anlamda sona ermişti.

Galatasaray'da Arda Turan bombası

Bu gelişmelerden sonra Başakşehirli Arda ile Terim görüşmeye başladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN